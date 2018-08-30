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Настоящее озеро разливается на одной из улиц Борисова после каждого дождя
В самом низком месте нет ливневой канализации. Решения этой проблемы местные жильцы ждут не один год. А пока каждый день преодолевают настоящую полосу препятствий. Александра Кавелич подробнее.
Каждая прогулка для молодой мамы из Борисова превращается в полосу препятствий. Иначе к дому просто не пройти. Огромные лужи, размытый асфальт - из-за отсутствия ливневок вода в низине иногда стоит неделями.
Настоящее озеро на этой улице разливается буквально после каждого дождя. Преодолеть такой брод без специальной обуви не получится. Вода местами по щиколотку. И это через сутки после ливня.
В такую погоду жители шутливо зовут порыбачить на местном "море" и даже ловят волну на сапсерфе.
Совсем не городской пейзаж здесь наблюдают уже более 10 лет. Осушить "озера" не получилось из-за инженерных сетей.
И все же водный вопрос, наконец, найдет решение. Рядом с проблемной развязкой развивается новый микрорайон. Он требует и лучшей дорожной инфраструктуры. Проект по масштабной реконструкции улицы Ватутина и ближайших проездов уже подготовлен.
На месте подтоплений установят ливневый коллектор. Провести эти работы планируют в следующем году.
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