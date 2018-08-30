Настоящее озеро разливается на одной из улиц Борисова после каждого дождя

В самом низком месте нет ливневой канализации. Решения этой проблемы местные жильцы ждут не один год. А пока каждый день преодолевают настоящую полосу препятствий. Александра Кавелич подробнее.

Каждая прогулка для молодой мамы из Борисова превращается в полосу препятствий. Иначе к дому просто не пройти. Огромные лужи, размытый асфальт - из-за отсутствия ливневок вода в низине иногда стоит неделями.

Настоящее озеро на этой улице разливается буквально после каждого дождя. Преодолеть такой брод без специальной обуви не получится. Вода местами по щиколотку. И это через сутки после ливня.

В такую погоду жители шутливо зовут порыбачить на местном "море" и даже ловят волну на сапсерфе.

Совсем не городской пейзаж здесь наблюдают уже более 10 лет. Осушить "озера" не получилось из-за инженерных сетей.

И все же водный вопрос, наконец, найдет решение. Рядом с проблемной развязкой развивается новый микрорайон. Он требует и лучшей дорожной инфраструктуры. Проект по масштабной реконструкции улицы Ватутина и ближайших проездов уже подготовлен.