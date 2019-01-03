Одной из погибших при взрыве жилого дома в Магнитогорске оказалась белоруска

Это 95-летняя уроженка деревни Бозок Осиповичского района Ольга Анисимова. В России она проживала последние восемь лет. Об этом передает информагентство "Спутник". Имя погибшей есть и в списках, опубликованных МЧС. Поисковая операция по извлечению тел погибших завершается. К этому моменту известно о 38 погибших, из которых 6 -дети. Еще трое остаются пропавшими без вести. Как сообщает агентство ТАСС, последнюю проверку газового оборудования дома, где произошло ЧП, проводили в мае. Местные власти заявили, что после трагедии в Магнитогорске проверят газовые сети на Урале. Сегодня в Челябинске пройдет акция памяти погибших при взрыве в Магнитогорске.