Около 1200 литров алкоголя изъяли борцы с экономическими преступлениями у жителя Кобрина

Склад мужчина организовал у себя в гараже. Продукцию привозили в Беларусь из России и продавали жителям Кобрина и района. Также в гараже была обнаружена пустая тара, держатели и крышки к канистрам. С их помощью, пояснили в МВД, разбавляли и разливали спирт для дальнейшей перепродажи. В отношении бутлегера составлен административный протокол - ему грозит крупный штраф, более чем 2 000 рублей, а также конфискация товара и оборудования.