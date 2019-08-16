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Около 1200 литров алкоголя изъяли борцы с экономическими преступлениями у жителя Кобрина
Склад мужчина организовал у себя в гараже. Продукцию привозили в Беларусь из России и продавали жителям Кобрина и района. Также в гараже была обнаружена пустая тара, держатели и крышки к канистрам. С их помощью, пояснили в МВД, разбавляли и разливали спирт для дальнейшей перепродажи. В отношении бутлегера составлен административный протокол - ему грозит крупный штраф, более чем 2 000 рублей, а также конфискация товара и оборудования.
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