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От 6 до 9 лет в колонии усиленного режима. Суд огласил приговор по делу Александра Коржича

Буквально час назад в Минске оглашен приговор по делу о гибели рядового Александра Коржича. Суд удовлетворил требования государственного обвинителя. Три сержанта, которые обвинялись в доведении военнослужащего до самоубийства, признаны виновными. Максимальное наказание - 9 лет лишения свободы - назначено Евгению Барановскому. Он признан виновным в неоднократном получении взятки, превышении власти, повлекшем тяжкие последствия. Остальные фигуранты признаны виновными во взяточничестве и превышении власти. Антон Вяжевич приговорен к 7 годам, Егор Скуратович - 6 годам лишения свободы. Все трое будут отбывать наказание в колонии усиленного режима. Они также лишены звания сержантов.

Напомним, трагедия случилась в октябре прошлого года. Рядовой Александр Коржич был найден повешенным в подвале медроты 72-го учебного центра в Печах. На вынесении приговора присутствовали несколько десятков военнослужащих. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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