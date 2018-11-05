От 6 до 9 лет в колонии усиленного режима. Суд огласил приговор по делу Александра Коржича

Буквально час назад в Минске оглашен приговор по делу о гибели рядового Александра Коржича. Суд удовлетворил требования государственного обвинителя. Три сержанта, которые обвинялись в доведении военнослужащего до самоубийства, признаны виновными. Максимальное наказание - 9 лет лишения свободы - назначено Евгению Барановскому. Он признан виновным в неоднократном получении взятки, превышении власти, повлекшем тяжкие последствия. Остальные фигуранты признаны виновными во взяточничестве и превышении власти. Антон Вяжевич приговорен к 7 годам, Егор Скуратович - 6 годам лишения свободы. Все трое будут отбывать наказание в колонии усиленного режима. Они также лишены звания сержантов.