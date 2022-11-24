От детских автокресел до солнечных очков - в Гомельской области мужчина воровал все, что попадалось на глаза

Техника, продукты, дачный инвентарь и даже обои - это не корзина покупателя, а улов воришки, который орудовал в Гомельской области. На его счету десятки краж из машин, квартир и домов.

Какой-то определенной цели, что брать, у него не было. Поэтому и ассортимент чужих вещей, который нашли в его доме, был разнообразный: от детских автокресел до солнечных очков - в общем, все, что представляло хоть какую-то ценность. Где-то везло, и дверь в жилище или автомобиль была открыта, а если нет, разбивал стекла или взламывал замки.