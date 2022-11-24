3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
От детских автокресел до солнечных очков - в Гомельской области мужчина воровал все, что попадалось на глаза
Техника, продукты, дачный инвентарь и даже обои - это не корзина покупателя, а улов воришки, который орудовал в Гомельской области. На его счету десятки краж из машин, квартир и домов.
Какой-то определенной цели, что брать, у него не было. Поэтому и ассортимент чужих вещей, который нашли в его доме, был разнообразный: от детских автокресел до солнечных очков - в общем, все, что представляло хоть какую-то ценность. Где-то везло, и дверь в жилище или автомобиль была открыта, а если нет, разбивал стекла или взламывал замки.
Подсчитать сумму ущерба сложно. Одни владельцы оценили его в стоимость замка, у других счет идет на тысячи рублей.
Фото: shliah.by
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов