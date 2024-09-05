Отлетевшее колесо стало причиной серьезной аварии на московской МКАД

Авария произошла на 41-м километре трассы. Колесо, судя по всему, отлетело от грузовика и покатилось по дороге. Водитель каршеринга врезался в неожиданное препятствие в крайней левой полосе. От удара автомобиль подбросило на несколько метров в воздух, и он приземлился на крышу. Водитель выжил, но получил серьезные травмы.

