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Отлетевшее колесо стало причиной серьезной аварии на московской МКАД
Авария произошла на 41-м километре трассы. Колесо, судя по всему, отлетело от грузовика и покатилось по дороге. Водитель каршеринга врезался в неожиданное препятствие в крайней левой полосе. От удара автомобиль подбросило на несколько метров в воздух, и он приземлился на крышу. Водитель выжил, но получил серьезные травмы.
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