Пассажирка авто оказалась зажатой после ДТП, более 100 тонн соломы спасли работники МЧС, женщина получила ожоги на пожаре - обзор ЧП

Гомель

В Гомеле на пожаре работники МЧС спасли мужчину. Пламя разгорелось вечером в доме на улице Деповской. Когда спасатели прибыли на место, здание было задымлено. Во время разведки в негорящей комнате у окна огнеборцы обнаружили хозяина дома и вывели его на чистый воздух. После осмотра медиками пенсионера госпитализировали с ожогами разной степени тяжести. Огнем уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие и имущество в комнате. Причины ЧП выясняются.

Ивацевичи

Мужчина пострадал на пожаре в Ивацевичах. 23 марта днем спасателям сообщили о возгорании в квартире в четырехэтажном доме. В результате пожара пострадал сын хозяйки, который госпитализирован. Огонь повредил кровать, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок в квартире. К возгоранию, вероятно, привело курение в постели.

Слуцк

В Слуцке помощь спасателей понадобилась пассажирке авто - она оказалась зажатой после ДТП. Сообщается, что авария произошла утром 25 марта на улице Ленина. Столкнулись две легковушки - Skoda и Opel. При помощи специнструмента из первой машины спасатели деблокировали пассажирку. С травмами различной степени тяжести ее доставили в больницу. Водитель автомобиля Opel не пострадал, а шофер Skoda на обследовании.

Витебский район

Инцидент в деревне Замосточье Витебского района. Когда спасатели приехали на место, дом был объят пламенем. Хозяйка на момент возникновения пожара была в жилище вместе с сестрой. Женщины покинули дом самостоятельно. Тем не менее, хозяйка получила ожоги 5% тела, когда пыталась спасти вещи. Пожар ликвидировали. Огнем уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество, повреждены стены. Рассматривается версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Барановичи

Более 100 тонн соломы спасли работники МЧС и хозяйства при пожаре в Барановичском районе. В субботу утром спасателям сообщили о возгорании скирды соломы в поле возле деревни Ятвезь. Огнеборцы и работники предприятия оперативно справились с огнем. Пострадавших нет.