По факту аварии в Калинковичском районе возбуждено уголовное дело

Напомним, утром на трассе М10 столкнулись "фольксваген" и МАЗ с прицепом. Погибли 5 человек. По предварительной версии, водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с молоковозом. На колесах машины была летняя резина. Водитель в тяжелом состоянии в реанимации, ему сделали операцию. На месте аварии работают следователи. Сложные погодные условия сегодня стали причиной сразу нескольких крупных ДТП: в Оршанском районе перевернулся автобус. Обошлось без пострадавших.