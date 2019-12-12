По факту пожара в психдиспансере в Сморгонском районе возбуждено уголовное дело

По факту гибели двух пациентов на пожаре в Сморгонском районе Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Трагедия разыгралась в одном из отделений Гродненской областной психиатрической больницы Жодишки. Весь день на месте происшествия работали следователи и эксперты, наша съемочная группа оказалась первой на месте трагедии. Что стало причиной происшествия, спросим у нашего корреспондента Владимира Королева.





Что стало причиной, это будет известно в результате проведения ряда экспертиз

ЧП произошло рано утром, возгорание случилось, как вы видите, на втором этаже в фойе. По предварительной информации, загорелся телевизор. А вот что стало причиной, это уже будет известно в результате проведения ряда экспертиз.

В момент пожара в этом отделении психиатрической больницы находилось 53 пациента, а также несколько человек медперсонала. Вмиг густой едкий дым заполонил коридор и комнаты диспансера. На втором этаже, где раньше стоял телевизор, – расплавленный кинескоп, обугленная мебель, закопченные пол и стены. Кругом – запах гари. Почему загорелся старый телевизор, возраст которого больше 20 лет, еще только предстоит установить. На месте ЧП работают

специалисты Комитета судебных экспертиз и следователи.

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/61b/61b5fbfb5ee2e5b7d7f7021554609db9.jpg

Пока на вопрос: кто виновен в гибели двух человек - нет ответа

Следствию также предстоит проверить работу медперсонала при пожаре и во время эвакуации. По одной из версий, 80-летнюю пенсионерку, которая не могла самостоятельно передвигаться, долго не могли вынести из сильно задымленного помещения. Позже спасенную бойцами МЧС пенсионерку доставили в больницу, где ее не смогли реанимировать. Второй погибший пациент после эвакуации по непонятной причине вернулся в здание, где и погиб от удушливого дыма.

Пациентов временно разместили в соседнем здании

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/735/7359df4d1dd2d2dffdd37fd9d263af77.jpg