Побег задним ходом. В Ольшанах бесправник получил трое суток ареста

Погоня на дороге вопреки законам логики: забавное видео опубликовало сегодня МВД. В Ольшанах экипажу ГАИ пришлось преследовать автомобиль, который пытался скрыться задним ходом. Внимание он привлек отсутствием регистрационных знаков и затонированными стеклами. Ни проблесковые маячки, ни требование по громкоговорителю водителя не остановили: гонщик долго проходил повороты и улицы поселка, пока не уперся в забор. Задержанному 19 лет, он уже был лишен водительских прав за езду в нетрезвом состоянии. Сейчас суд дал нарушителю трое суток ареста.