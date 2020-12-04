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Почтальону, которая распространила личные данные милиционеров, предъявлены обвинения
Следственный комитет завершил расследование по делу почтальона, которая распространила личные данные десятков правоохранителей. Согласно материалам уголовного дела, женщина, работая в одном из почтовых отделений столицы, собрала сведения о частной жизни подписчиков ведомственного издания МВД и разместила в интернете собранную информацию о 35 гражданах, в том числе сотрудников милиции.
Женщине предъявлено обвинение. К ней применена мера пресечения в виде личного поручительства.
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