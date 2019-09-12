ЧПЗона X

Почти 100 спасателей продолжают борьбу с лесным пожаром в Столинском районе

Тушат пламя более 20 единиц техники. Сбрасывают воду и с вертолетов. Справиться с огнем сложно, мешает отсутствие дорог и заболоченная местность. За обстановкой следят с воздуха.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все