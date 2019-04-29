Под Минском ликвидирована крупнейшая в истории Беларуси нарколаборатория

Как сообщили в Госпогранкомитете, она специализировалась на производстве психотропов и располагалась в деревне Хатежино. Задержаны трое граждан России и еще один их подельник. Изъято промышленное лабораторное оборудование, 30 килограммов порошка и 750 литров прекурсоров. Возбуждено уголовное дело. Подробности - выпуске новостей в 15:00.



