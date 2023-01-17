Под Молодечно изъято 8 т браги и самогонный аппарат

Мини-завод по производству самогона работал в хозпостройке на придворовой территории у 44-летнего мужчины. Однако сам хозяин уверяет, что предприятие в сарае наладил его знакомый. Собственно, последнего и застали врасплох правоохранители прямо на месте. До готового продукта у молодого "бровара" дело не дошло - к моменту приезда милиции он успел лишь растопить печь. Сотрудники милиции изъяли более 8 тонн самогонной браги, которая хранилась в 18 канистрах. Производственный агрегат был демонтирован и вывезен в пункт приема металлолома. Образцы жидкости направлены на экспертизу, остальная брага уничтожена. Стоит отметить, что сам хозяин подворья ранее уже был замечен за самогоноварением, за что неоднократно привлекался к ответственности.