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Подозреваемый в нападении на минские магазины задержан

Сразу два нападения на торговые точки были зафиксированы в июле. Первый инцидент в продуктовом магазине на улице Притыцкого. Неизвестному мужчине удалось украсть почти 130 тысяч рублей. Тогда злоумышленник угрожал работнику лавки предметом, похожим на пистолет. А через три дня еще одно нападение было на супермаркет по улице Лидской.

Александра Попова, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома: "Правоохранители выяснили, что указанные преступления совершило одно и то же лицо. В настоящее время оно задержано. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что преступление совершил 25-летний ранее неоднократно судимый мужчина. В ходе расследования предстоит узнать, является ли предмет, похожий на оружие, оружием. К какой категории он принадлежит".

Следователи проводят проверку по разбоям, устроенным повторно.

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