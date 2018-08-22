Подозреваемый в нападении на минские магазины задержан

Сразу два нападения на торговые точки были зафиксированы в июле. Первый инцидент в продуктовом магазине на улице Притыцкого. Неизвестному мужчине удалось украсть почти 130 тысяч рублей. Тогда злоумышленник угрожал работнику лавки предметом, похожим на пистолет. А через три дня еще одно нападение было на супермаркет по улице Лидской.