Подробности ДТП в Городокском районе, где туристический автобус столкнулся с фурой

Авария с туристическим автобусом и фурой произошлавечером 24 ноября недалеко от деревни Вархи Городокского района. Травмы получили шесть пассажиров и водитель рейсового автобуса Петербург - Витебск. Шоферу потребовалась помощь спасателей.

Пострадавшие были доставлены в областную клиническую больницу. У них всех диагностированы переломы и ушибы. Пациентам оказана необходимая помощь и назначено лечение амбулаторно, а водитель находится в травматологическом отделении БСМП. Позже еще шестеро пассажиров, среди которых двое детей, обратились к медикам самостоятельно. Всем назначено лечение в домашних условиях.