Стали известны подробности страшной аварии возле Белоозерска. Накануне 31-летний мужчина не справился с управлением внедорожника и машина упала в мелиоративный канал. В салоне находились 10 человек. 5 пассажиров - трое детей: девочки 4 и 9 лет, и 9-летний мальчик, мужчина и женщина - скончались на месте. Водитель и еще четверо пассажиров, среди которых женщина, выжили - они выбрались из воды сами. Как сообщает Следственный комитет, водитель задержан, возбуждено уголовное дело. Уже известно, что он был нетрезв - в выдыхаемом им воздухе зафиксировано 1,4 промилле алкоголя. В 2009 году его уже лишали прав за вождение в пьяном виде.