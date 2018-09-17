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Поезд Минск - Москва в дороге, вероятно, сбил лося
Новость последнего часа. Как нам только что сообщили пассажиры поезда Минск – Москва, в дороге состав, вероятно, сбил лося, вышедшего на пути. Инцидент привел к задержке. Время ожидания составило 4 часа. Как сообщается, машинист применил торможение. Схода состава и повреждения пути не произошло. Сейчас поезд продолжил движение. Железнодорожники пока никак не комментируют произошедшее и проверяют информацию.
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