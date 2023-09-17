Поезд врезался в трактор

Поезд и трактор столкнулись на перегоне Воложин - Богданов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Белорусской железной дороги.

Инцидент произошел 16 сентября в 16:51 на перегоне Воложин - Богданов. Сообщается, что пассажирский поезд № 731 Минск - Гродно столкнулся с трактором, который выехал на регулируемый железнодорожный переезд с исправно работающей сигнализацией. Машинист использовал экстренное торможение, чтобы избежать столкновения.