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Попытка женщины перейти вброд болотистый участок реки Свислочь едва не завершилась трагедией

Неудавшаяся попытка сократить путь едва не завершилась трагедией. 60-летняя женщина решила перейти вброд болотистый участок реки Свислочь. Но авантюра не удалась. Женщина завязла в десяти метрах от берега и поняла, что сама выбраться не сможет. Случайный прохожий в бинокль заметил женщину в заросли, передал информацию в МЧС - и скоро спасатели ее вытащили. После осмотра медиками помощь минчанке не понадобилась.

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