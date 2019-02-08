Порошок, похожий на мефедрон, изъяли бойцы наркоконтроля в Минске

Порошок (около 75 граммов), похожий на мефедрон, изъяли столичные бойцы наркоконтроля в Минске. Речь может идти о незаконном канале поставки наркотиков в Беларусь. Экспертиза подтвердила: в составе порошка есть запрещенные вещества. Подозрительный груз доставили из России. Посылку передали водителю маршрутки. Тот о содержимом упаковки не знал. Вскоре в нашу страну прибыли предполагаемые владельцы пакета. По предварительной информации, молодые люди работают на интернет-магазин по продаже наркотиков. Они уроженцы Беларуси.

В наркоконтроле Беларуси отмечают усиление наркоугрозы извне. За год в стране изъято более тонны наркотиков и львиная доля шла транзитом через Беларусь в страны Евросоюза и на территорию ЕАЭС. На неделе стало известно о задержании лидеров нескольких транснациональных преступных организаций, цепочка к которым привела от задержаний наркокурьеров на белорусской земле. Так, в Молдове новый поворот приобрела операция, названная крупнейшей за десятилетие в Европе. Наши правоохранители помогли не только вычислить преступников, но и собрать доказательства. Все подробности - в эксклюзивном репортаже "Главного эфира" в воскресенье.