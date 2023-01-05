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После аварии водитель оказался зажат в "ниссане", ремонтник застрял на 8-м этаже, рука мужчины застряла в лестничном пролете
Могилев
В Могилеве после ДТП помощь спасателей понадобилась водителю легковушки. Авария произошла сегодня утром на мосту через Днепр. Там столкнулись два авто. В машине "ниссан" оказался зажат 37-летний водитель, житель Могилева. Работники МЧСпри помощи спасательного инструмента извлекли пострадавшего из авто. Он госпитализирован в больницу с различными травмами. 39-летний водитель второго авто покинул салон самостоятельно. Он также в больнице.
Гомель
В Гомеле спасатели помогли спуститься работнику подъемника, который застрял на 8 этаже. Инцидент произошел накануне. По телефону 112 поступило сообщение, что нужна помощь ремонтнику. При попытке спуска стрелы механизм перешел в аварийный режим и заблокировался. Самостоятельно спуститься мужчина не смог. С помощью уже спасательного подъемника сотрудники МЧС поднялись на 8 этаж и спустили работника на землю. Помощь ему не понадобилась – отделался легким испугом.
Светлогорск
Угодил в металлическую ловушку или не справился с перилами. В Светлогорске на помощь местному жителю пришли спасатели. Рука мужчины застряла в металлической конструкции лестничного пролета. Самостоятельно освободиться он не смог. Ножовка по металлу и гидравлический инструмент помогли бедолагу освободить. После осмотра медиками его госпитализировали.
Минский р-н
В Щомыслице горел дачный дом. Инцидент произошел накануне вечером. А видео инцидента с нашей программой поделился очевидец пожара. По информации МЧС, когда спасатели прибыли на место, дом был объят пламенем. Огонь удалось оперативно ликвидировать и не дать распространиться. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.
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