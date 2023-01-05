После аварии водитель оказался зажат в "ниссане", ремонтник застрял на 8-м этаже, рука мужчины застряла в лестничном пролете

Могилев

В Могилеве после ДТП помощь спасателей понадобилась водителю легковушки. Авария произошла сегодня утром на мосту через Днепр. Там столкнулись два авто. В машине "ниссан" оказался зажат 37-летний водитель, житель Могилева. Работники МЧСпри помощи спасательного инструмента извлекли пострадавшего из авто. Он госпитализирован в больницу с различными травмами. 39-летний водитель второго авто покинул салон самостоятельно. Он также в больнице.

Гомель

В Гомеле спасатели помогли спуститься работнику подъемника, который застрял на 8 этаже. Инцидент произошел накануне. По телефону 112 поступило сообщение, что нужна помощь ремонтнику. При попытке спуска стрелы механизм перешел в аварийный режим и заблокировался. Самостоятельно спуститься мужчина не смог. С помощью уже спасательного подъемника сотрудники МЧС поднялись на 8 этаж и спустили работника на землю. Помощь ему не понадобилась – отделался легким испугом.

Светлогорск

Угодил в металлическую ловушку или не справился с перилами. В Светлогорске на помощь местному жителю пришли спасатели. Рука мужчины застряла в металлической конструкции лестничного пролета. Самостоятельно освободиться он не смог. Ножовка по металлу и гидравлический инструмент помогли бедолагу освободить. После осмотра медиками его госпитализировали.

Минский р-н