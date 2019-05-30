Последствия стихии. В Воложинском районе размыло дорогу

В Воложинском районе деревня Першаи осталась без дороги. Бурная волна воды буквально расколола проезжую часть. Сейчас дорожные службы ликвидируют последствия, восстанавливают этот участок дороги. Здесь образовалась яма глубиной в несколько метров. Пока проезд закрыт. Местные власти обещают восстановить движение к понедельнику. Причиной размыва стал небольшой ручей, который из-за сильного дождя вышел из берегов. Вода с мусором забила трубу, которая проходила под дорогой. Это и вызвало разрушение асфальта.