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Последствия стихии. В Воложинском районе размыло дорогу

В Воложинском районе деревня Першаи осталась без дороги. Бурная волна воды буквально расколола проезжую часть. Сейчас дорожные службы ликвидируют последствия, восстанавливают этот участок дороги. Здесь образовалась яма глубиной в несколько метров. Пока проезд закрыт. Местные власти обещают восстановить движение к понедельнику. Причиной размыва стал небольшой ручей, который из-за сильного дождя вышел из берегов. Вода с мусором забила трубу, которая проходила под дорогой. Это и вызвало разрушение асфальта.

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