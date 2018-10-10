Посольство держит на контроле ситуацию с пострадавшим от российских футболистов белорусом

Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию с пострадавшим от российских футболистов белорусом. Виталий Соловчук находится в больнице с черепно-мозговой травмой. Ему оказывается необходимое лечение. По словам медиков, самочувствие мужчины нормальное и его жизни ничего не угрожает.