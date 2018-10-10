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Посольство держит на контроле ситуацию с пострадавшим от российских футболистов белорусом

Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию с пострадавшим от российских футболистов белорусом. Виталий Соловчук находится в больнице с черепно-мозговой травмой. Ему оказывается необходимое лечение. По словам медиков, самочувствие мужчины нормальное и его жизни ничего не угрожает. 

Напомним, в минувший понедельник футболисты Александр Кокорин из "Зенита" и Павел Мамаев из клуба "Краснодар", будучи нетрезвыми, избили Виталия Соловчука. Также от рук спортсменов пострадали российские чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. В отношении звезд футбола возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

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