Пострадавших в ДТП под Псковом перевезут в белорусские клиники

Белорусов, пострадавших в ДТП в Псковской области, могут в ближайшее время перевезти в клиники на родину. Правда, как только позволит их состояние здоровья. Сейчас руководство Псковского региона ведет переговоры с белорусской стороной о возможной транспортировке наших соотечественников. Все пострадавшие (7 человек, в том числе 3 детей) находятся под пристальным наблюдением российских специалистов. Необходимая медицинская и диагностическая помощь им оказывается в полном объеме. Белорусов в клинике посетила замглавы губернатора Псковского региона Вера Емельянова. Как нам удалось узнать, часть пассажиров автобуса (это те, кто не пострадал) уже на пути домой. Напомним, ДТП произошло ночью. Neoplan съехал в кювет и перевернулся. Одной из причин называют сложные погодные условия и гололед. Хотя дорожники уверяют, что трасса была обработана противогололедными материалами.



