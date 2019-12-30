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Пострадавших в ДТП под Псковом перевезут в белорусские клиники
Белорусов, пострадавших в ДТП в Псковской области, могут в ближайшее время перевезти в клиники на родину. Правда, как только позволит их состояние здоровья. Сейчас руководство Псковского региона ведет переговоры с белорусской стороной о возможной транспортировке наших соотечественников. Все пострадавшие (7 человек, в том числе 3 детей) находятся под пристальным наблюдением российских специалистов. Необходимая медицинская и диагностическая помощь им оказывается в полном объеме. Белорусов в клинике посетила замглавы губернатора Псковского региона Вера Емельянова. Как нам удалось узнать, часть пассажиров автобуса (это те, кто не пострадал) уже на пути домой. Напомним, ДТП произошло ночью. Neoplan съехал в кювет и перевернулся. Одной из причин называют сложные погодные условия и гололед. Хотя дорожники уверяют, что трасса была обработана противогололедными материалами.
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