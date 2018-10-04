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Пострадавшим в Украине белорусам оказывают всю необходимую медпомощь
В Украине выясняют причины ДТП с белорусами. Сегодня рано утром на автодороге Одесса - Киев микроавтобус с гомельскими номерами врезался в грузовой подъемный кран.
В момент аварии в салоне находились 8 человек. 6 наших граждан, в том числе водитель, а также один украинец были доставлены в больницу. Двое из белорусов находятся в реанимации. За их жизнь борются врачи, пока специалисты не берутся давать прогнозов. Судьба еще одного пассажира микроавтобуса неизвестна. По информации украинской полиции, он уехал с места ДТП.
Сообщается, что водитель грузового крана не пострадал. Министр здравоохранения Беларуси держит на личном контроле ситуацию с нашими гражданами.
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