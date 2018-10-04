Пострадавшим в Украине белорусам оказывают всю необходимую медпомощь

В Украине выясняют причины ДТП с белорусами. Сегодня рано утром на автодороге Одесса - Киев микроавтобус с гомельскими номерами врезался в грузовой подъемный кран.

В момент аварии в салоне находились 8 человек. 6 наших граждан, в том числе водитель, а также один украинец были доставлены в больницу. Двое из белорусов находятся в реанимации. За их жизнь борются врачи, пока специалисты не берутся давать прогнозов. Судьба еще одного пассажира микроавтобуса неизвестна. По информации украинской полиции, он уехал с места ДТП.