3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
Появилось первое видео с места автокатастрофы белорусского микроавтобуса
Только что в Интернете появилось первое видео с места автокатастрофы белорусского микроавтобуса. Авария произошла рано утром в Николаевской области Украины. Госпитализированы 12 человек, один пациент в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Нам удалось связаться по телефону с представителем белорусского МИД.
"В результате ДТП 5 человек погибло, 12 доставлены в больницы в состоянии разной степени тяжести. Трое из них в настоящий момент находятся в реанимации. На месте работает следствие украинской полиции. Наше посольство в Украине находится в контакте с компетентными ведомствами украинской стороны и принимает все необходимые меры, предусмотренные в этом случае".
Более того, уже заработала горячая линия для родственников жертв. Телефон сейчас на вашем экране. Все 17 человек, которые находились в салоне, - граждане нашей страны.
Президент
Все
Президент Беларуси о парке имени 50-летия Великого Октября: Это народный парк
Лукашенко посетит реконструированный столичный стадион "Трактор"
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Политика
Все
Общество
Все
Лукьянов: Белорусская молодежь развивает, созидает и только строит, но никогда не разрушает
В Беларуси приняли законопроект "Об изменении кодексов по вопросам образования". Что в нем нового?
В Беларуси более 65 % всегда голосуют на выборах - соцопрос
НАН Беларуси и Объединенный институт ядерных исследований обсудили новые направления сотрудничества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП