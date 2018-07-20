Только что в Интернете появилось первое видео с места автокатастрофы белорусского микроавтобуса. Авария произошла рано утром в Николаевской области Украины. Госпитализированы 12 человек, один пациент в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Нам удалось связаться по телефону с представителем белорусского МИД.

"В результате ДТП 5 человек погибло, 12 доставлены в больницы в состоянии разной степени тяжести. Трое из них в настоящий момент находятся в реанимации. На месте работает следствие украинской полиции. Наше посольство в Украине находится в контакте с компетентными ведомствами украинской стороны и принимает все необходимые меры, предусмотренные в этом случае".