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Пожар на МАЗе
Пожар вспыхнул на Минском автомобильном заводе. По информации МЧС, площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Пострадавших нет. По предварительной информации, горел склад масла. К этой минуте огонь ликвидирован.
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