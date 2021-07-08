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Пожар на МАЗе

Пожар вспыхнул на Минском автомобильном заводе. По информации МЧС, площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Пострадавших нет. По предварительной информации, горел склад масла. К этой минуте огонь ликвидирован.

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