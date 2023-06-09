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Пожар на полигоне твердых бытовых отходов рядом с деревней Белая Лужа под Минском ликвидирован

Пожар на полигоне твердых бытовых отходов рядом с деревней Белая Лужа под Минском ликвидирован

Пожар на полигоне твердых бытовых отходов рядом с деревней Белая Лужа под Минском ликвидирован. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Для ликвидации пожара привлекали 15 единиц техники ведомства и 63 работника. В их числе были и 20 курсантов Университета гражданской защиты.

Днем 8 июня спасатели сообщили о ликвидации возгорания на полигоне твердых бытовых отходов рядом с деревней Белая Лужа в Смолевичском районе. Отмечалось, что площадь пожара составляла около 1 тыс. кв.м.

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