Пожар на полигоне твердых бытовых отходов рядом с деревней Белая Лужа под Минском ликвидирован. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Для ликвидации пожара привлекали 15 единиц техники ведомства и 63 работника. В их числе были и 20 курсантов Университета гражданской защиты.