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Пожар потушен. В Минске горел центр мебели
А сейчас о ЧП в Минске. 18 минут потребовалось столичным бойцам МЧС, чтобы ликвидировать крупный пожар в центре столицы. На улицы Веры Хоружей в полдень горело административное здание фирмы "Минск-мебель". Клубы дыма были видны за несколько кварталов от горящего здания. Ликвидировали пожар почти два десятка единиц техники. Площадь возгорания составила около 70 квадратных метров. Люди были успешно эвакуированы. Никто не пострадал.
"По предварительным причинам, пожар произошел в связи с нарушением правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Рабочие, которые были на месте, неправильно использовали болгарку, которая могла дать искру, впоследствии было возгорание".
Несмотря на большой выброс дыма, загрязнения окружающей среды не произошло. Специалисты фирмы "Минск-мебель" сейчас подсчитывают ущерб.
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