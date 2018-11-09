Пожар в квартире на столичной улице Голодеда

Пожар в квартире пятиэтажного дома в столице. Сообщение о возгорании на улице Голодеда поступило в 5 часов утра. Хозяйку квартиры спасли. Она в больнице. Жильцов верхних этажей пришлось эвакуировать. Причина выясняется. Предварительная версия - неосторожное обращение с огнем при курении.