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Пожар в квартире на столичной улице Голодеда

Пожар в квартире пятиэтажного дома в столице. Сообщение о возгорании на улице Голодеда поступило в 5 часов утра. Хозяйку квартиры спасли. Она в больнице. Жильцов верхних этажей пришлось эвакуировать. Причина выясняется. Предварительная версия - неосторожное обращение с огнем при курении.

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