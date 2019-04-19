Пожар в Минске из-за электросамоката

Пламя вспыхнуло в здании на улице Солтыса. Спасателям о возгорании в помещении, где ремонтируют и хранят электротранспорт, сообщил охранник. Пострадавших в результате происшествия нет, в здании повреждено имущество и помещение на первом этаже. Самокат мог загореться из-за конструкторского недостатка.