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Пожар в Молодечненском районе - горела пилорама

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. В деревне Малый Бор здание горело открытым пламенем. На момент возникновения пожара пилорама не работала, людей в помещении не было. Никто не пострадал. Огнем уничтожены 96 квадратных метров кровли. Причина ЧП выясняется.

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