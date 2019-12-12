Пожар в общежитии в Пуховичском районе

Возгорание в общежитии в поселке Дружный. Два часа назад спасателям поступил оперативный сигнал. Сработала система автоматической пожарной сигнализации. На месте происшествия сотрудники МЧС выяснили, что горела комната на третьем этаже. Спасены три человека, среди них ребенок. Из здания эвакуировали всех жильцов. Пострадавших нет. Пожар быстро ликвидировали. Причина возгорания выясняется.



