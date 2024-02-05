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Пожар в Витебске: спасатели эвакуировали более 30 человек
В Витебске утром в многоэтажке произошел пожар. Спасатели эвакуировали 31 человека, еще трое жильцов спасены работниками МЧС, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Сегодня в 8.07 спасатели выехали по сообщению о пожаре на ул.Ленинградской. Выяснилось, что горела квартира на втором этаже. Женщина с ребенком вышли из нее самостоятельно до приезда спасателей. Из квартиры на третьем этаже работники МЧС спасли женщину и ее детей: 11-месячного малыша и подростка 2012 года рождения.
Всего пожарные эвакуировали 31 человека, среди них 19 детей. На месте происшествия продолжают работать спасатели, медики и другие службы экстренного реагирования.
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