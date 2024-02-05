Пожар в Витебске: спасатели эвакуировали более 30 человек

В Витебске утром в многоэтажке произошел пожар. Спасатели эвакуировали 31 человека, еще трое жильцов спасены работниками МЧС, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.



Сегодня в 8.07 спасатели выехали по сообщению о пожаре на ул.Ленинградской. Выяснилось, что горела квартира на втором этаже. Женщина с ребенком вышли из нее самостоятельно до приезда спасателей. Из квартиры на третьем этаже работники МЧС спасли женщину и ее детей: 11-месячного малыша и подростка 2012 года рождения.



