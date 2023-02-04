Пожарный извещатель спас семью в Пуховичском районе

Пожарный извещатель разбудил и предупредил о пожаре семью в Пуховичском районе. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Минское областное управление МЧС.

4 февраля в 5:45 спасателям поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Хидра Пуховичского района. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили задымление в квартире двухквартирного жилого дома.

Услышав сигнал автономного пожарного извещателя, хозяйка квартиры и ее муж проснулись. Они самостоятельно вышли на улицу и сообщили на пульт спасателей о возгорании. Супруги не пострадали.

"Проснулась от свиста, открыла глаза и увидела дым в комнате, - рассказала женщина. - Из зала повалил дым, и мы увидели пламя. И в это время проснулся муж. Он спал в другой комнате".