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Пожарный извещатель спас семью в Пуховичском районе
Пожарный извещатель разбудил и предупредил о пожаре семью в Пуховичском районе. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Минское областное управление МЧС.
4 февраля в 5:45 спасателям поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Хидра Пуховичского района. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили задымление в квартире двухквартирного жилого дома.
Услышав сигнал автономного пожарного извещателя, хозяйка квартиры и ее муж проснулись. Они самостоятельно вышли на улицу и сообщили на пульт спасателей о возгорании. Супруги не пострадали.
"Проснулась от свиста, открыла глаза и увидела дым в комнате, - рассказала женщина. - Из зала повалил дым, и мы увидели пламя. И в это время проснулся муж. Он спал в другой комнате".
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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