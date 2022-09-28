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Пожилой мужчина угодил в болото, на пожаре в Пинске погибла пенсионерка, уже в Дрогичинском районе из огня спасли безработного
На пожаре в Пинске оборвалась жизнь пенсионерки. Сообщение о ЧП в квартире на втором этаже дома на улице Крупская в спасательную службу поступило накануне вечером. Во время тушения огня бойцы МЧС обнаружили безжизненное тело женщины - ей было 58 лет и, по информации ведомства, это жилье она арендовала вместе с мужем. 54-летнего мужчину успели спасти. С ожогами и отравлением дымом его госпитализировали. Из соседней квартиры также были эвакуированы жильцы. Причина трагедии устанавливается
Дрогичинский район
Тоже в Брестском регионе, но уже в Дрогичинском районе работники МЧС спасли хозяина загоревшегося дома в агрогородке Липники. Из-за чего в жилище накануне разыгралось пламя, еще предстоит выяснить. В ведомстве добавили, что спасенный 54-летний мужчина - он официально безработный - получил ожоги и надышался едким дымом. Его увезли в больницу.
Несвижский р-н
Помощь спасателей понадобилась пенсионеру в Несвижском районе. Пожилой мужчина угодил в болото и не мог оттуда выбраться двое суток. Звонок на спецлинию 101 поступил накануне от местных фермеров. Они рассказали спасателям, что на окраине деревни Бучные возле озера у дороги с воскресенья стоит автомобиль, хозяин за все это время не объявлялся. Поблизости доносились какие-то подозрительные звуки. Прибывшие спасатели, пробираясь по болотистой местности, а дорога усложнялась тем, что там был высокий уровень воды - в 300 метрах от машины - наткнулись на обессилевшего пенсионера. Пострадавшего на руках вытащили из трясины и передали медикам. С предварительным диагнозом "общее переохлаждение" мужчину госпитализировали.
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