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Пожилую пару спасли на пожаре в Колодищах

Дом супругов полыхал открытым пламенем - хозяева самостоятельно выйти не могли. Огонь с дымом увидели местные молодые люди и подъехали на место происшествия. Двое братьев помогли выбраться пенсионером через окно. Никто не пострадал. Воспламенение ликвидировали спасатели.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. Официальная версия устанавливается. В результате огнем уничтожена крыша, повреждены стены и имущество в доме.

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