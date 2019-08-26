Пожилую пару спасли на пожаре в Колодищах

Дом супругов полыхал открытым пламенем - хозяева самостоятельно выйти не могли. Огонь с дымом увидели местные молодые люди и подъехали на место происшествия. Двое братьев помогли выбраться пенсионером через окно. Никто не пострадал. Воспламенение ликвидировали спасатели.



Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. Официальная версия устанавливается. В результате огнем уничтожена крыша, повреждены стены и имущество в доме.