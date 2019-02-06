Правоохранители Беларуси и Украины заявили об успешной операции по задержанию участника международного наркосиндиката

Группа людей занималась поставками героина из Средней Азии на территорию нашей страны, а также Украины и Евросоюза. Первые задержания произошли еще в 2010. Тогда белорусским оперативникам удалось изъять 28 килограммов героина. Весь товар контрабандисты замаскировали под лук. И вот сейчас на территории Черниговской области задержан предполагаемый организатор. Более 5 лет он числился в международном розыске по линии Интерпола. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО Чернигова и готовится к экстрадиции в Беларусь. В нашей стране его ждет суд за незаконный оборот наркотиков в крупных размерах в составе организованной группы.