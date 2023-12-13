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При пожаре в деревне Масловичи Минского района погибла женщина

При пожаре в деревне Масловичи Минского района погибла женщина

12 декабря в деревне Масловичи Минского района произошел пожар, спасатели сообщили, что при пожаре погибла женщина, пишет БЕЛТА.

Утром 12 декабря спасателям поступил сигнал о пожаре в жилом доме в деревне Масловичи. Ликвидировав возгорание, работники МЧС обнаружили погибшую жену хозяина дома, безработную. Причины пожара устанавливаются.

Фото:pixabay.com

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