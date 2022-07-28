При пожаре в общежитии Минска эвакуировали 50 человек

В Минске работники МЧС ликвидировали пожар в общежитии. Об этом БелТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Сегодня в 14:32 спасателям поступило сообщение о загорании в общежитии по ул. Ангарской, 4/1. По прибытии к месту вызова в 13-этажном здании по внешним признакам ничего не наблюдалось. Позже выяснилось, что на втором этаже произошло загорание в жилой комнате на площади 4 кв.м.

Еще до прибытия подразделений МЧС в результате речевого оповещения из здания были эвакуированы 50 человек, из них трое детей.