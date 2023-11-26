При столкновении микроавтобуса и легковушки погибла пассажирка

Помощь спасателей потребовалась в ДТП в Горецком районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

Дорожная авария случилась около деревни Сеньково утром 25 ноября. По прибытии спасатели установили, что произошло ДТП с участием двух автомобилей: Volkswagen Crafter и Volkswagen Passat, в котором был зажат человек.

По данным УМЧС, в легковушке ехали четыре человека, трое из которых покинули авто самостоятельно. Женщина-водитель 2001 г.р. не пострадала. На заднем сиденье были мужчина 1992 г.р. и ребенок 2014 г.р., которых госпитализировали с травмами.

При помощи специнструмента спасатели деблокировали с переднего пассажирского сидения мать водителя - женщину 1967 г.р. Ее передали работникам скорой медицинской помощи, однако через несколько часов она скончалась в больнице.

Водитель Volkswagen Crafter ехал один, он не пострадал.