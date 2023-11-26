3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
При столкновении микроавтобуса и легковушки погибла пассажирка
Помощь спасателей потребовалась в ДТП в Горецком районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.
Дорожная авария случилась около деревни Сеньково утром 25 ноября. По прибытии спасатели установили, что произошло ДТП с участием двух автомобилей: Volkswagen Crafter и Volkswagen Passat, в котором был зажат человек.
По данным УМЧС, в легковушке ехали четыре человека, трое из которых покинули авто самостоятельно. Женщина-водитель 2001 г.р. не пострадала. На заднем сиденье были мужчина 1992 г.р. и ребенок 2014 г.р., которых госпитализировали с травмами.
При помощи специнструмента спасатели деблокировали с переднего пассажирского сидения мать водителя - женщину 1967 г.р. Ее передали работникам скорой медицинской помощи, однако через несколько часов она скончалась в больнице.
Водитель Volkswagen Crafter ехал один, он не пострадал.
Фото Telegram-канала "Милиция Могилевщины"
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ