Причиной аварии в Воложинском районе могло стать превышение скорости

Уголовное дело возбуждено по факту аварии с маршруткой в Воложинском районе. Причиной наезда на бетонные блоки могло стать нарушение водителем скоростного режима. В итоге серьезной аварии два человека погибли и 14 - в том числе водитель - с травмами в больницах. Две пострадавшие перевезены в столицу в РНПЦ травматологии и ортопедии, три человека - в Молодечненской районной больнице. Остальные в Воложине под наблюдением медиков.