Причиной пожара в Заславле могло стать замыкание электропроводки

В прошлом году в Минской области на пожарах удалось спасти 12 человек благодаря сигналу пожарного извещателя. И уже в этом году также удалось избежать несколько трагедий.



Так, в Заславле приспособление предупредило семью Андреевых - хозяева с дочерью успели выбежать из пылающего дома. На место оперативно прибыли спасатели и ликвидировали возгорание. Причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. Подробнее Наталья Кузьмицкая.



Все случилось буквально за несколько минут. В полночь в одной из комнат дома семьи Андреевых вспыхнуло пламя. Дмитрию пришлось мгновенно вывести жену вместе с трехлетней дочерью. К счастью, старшие сыновья были у бабушки.



Закончилась эта история благополучно благодаря не только сигналу пожарного извещателя. Хозяева действовали правильно и быстро.



Сейчас большая семья гостит у родственников. Волнение преодолели, сценарий ночного происшествия прокрутили несколько раз. Саша и Денис хоть и не были свидетелями пожара, но уверены: при необходимости действовали бы как надо.



От спасателей Андреевы получили и новый автономный пожарный извещатель с пожеланиями, чтобы в новом отремонтированном доме он больше никогда не звучал.