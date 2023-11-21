Приготовление теста для лапши закончилось для жителя Смолевичского района вызовом спасателей

Спасатели оказали помощь жителю Смолевичского района, рука которого во время приготовления теста застряла в кухонном оборудовании. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

20 ноябряв 10:17 в МЧС поступил сигнал, что требуется помощь мужчине, рука которого оказалась зажатой в механизме раскаточной машины для приготовления лапши. Случай произошел в деревне Плиса Смолевичского района.

"Как нам стало известно, пострадавший готовил тесто в специальном оборудовании, - рассказали спасатели. - Мужчина отвлекся, и в этот момент его правую руку зажало в механизме. Самостоятельно достать ее он не смог. Медики обезболили руку пострадавшего и наложили жгут. Мы при помощи электролобзика отрезали вал оборудования, что позволило освободить руку".

Бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу.