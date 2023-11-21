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Приготовление теста для лапши закончилось для жителя Смолевичского района вызовом спасателей
Спасатели оказали помощь жителю Смолевичского района, рука которого во время приготовления теста застряла в кухонном оборудовании. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.
20 ноябряв 10:17 в МЧС поступил сигнал, что требуется помощь мужчине, рука которого оказалась зажатой в механизме раскаточной машины для приготовления лапши. Случай произошел в деревне Плиса Смолевичского района.
"Как нам стало известно, пострадавший готовил тесто в специальном оборудовании, - рассказали спасатели. - Мужчина отвлекся, и в этот момент его правую руку зажало в механизме. Самостоятельно достать ее он не смог. Медики обезболили руку пострадавшего и наложили жгут. Мы при помощи электролобзика отрезали вал оборудования, что позволило освободить руку".
Бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу.
Фото из открытых интернет-источников
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