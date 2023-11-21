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Приготовление теста для лапши закончилось для жителя Смолевичского района вызовом спасателей

Приготовление теста для лапши закончилось для жителя Смолевичского района вызовом спасателей

Спасатели оказали помощь жителю Смолевичского района, рука которого во время приготовления теста застряла в кухонном оборудовании. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

20 ноябряв 10:17 в МЧС поступил сигнал, что требуется помощь мужчине, рука которого оказалась зажатой в механизме раскаточной машины для приготовления лапши. Случай произошел в деревне Плиса Смолевичского района.

"Как нам стало известно, пострадавший готовил тесто в специальном оборудовании, - рассказали спасатели. - Мужчина отвлекся, и в этот момент его правую руку зажало в механизме. Самостоятельно достать ее он не смог. Медики обезболили руку пострадавшего и наложили жгут. Мы при помощи электролобзика отрезали вал оборудования, что позволило освободить руку".

Бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу.

Фото из открытых интернет-источников

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