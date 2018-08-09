Происшествие в деревне Тарасово с участием ребенка

Еще одно происшествие в деревне Тарасово - на этот раз с участием ребенка. Трехлетний мальчик попал под колеса BMW. Он выбежал с дворовой территории на проезжую часть. Водитель вовремя не заметил ребенка. Маленький пешеход получил травмы и доставлен в больницу. Госавтоинспекция напоминает: малолетние дети должны находиться под постоянным наблюдением взрослых.