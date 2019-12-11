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Производство контрафактных запчастей для БелАЗов ликвидировано в России
Производство контрафактных запчастей для БелАЗов обнаружили в России. Цеха были расположены в Кемеровской области. По данным МВД, местные жители закупали в пункте приема металлолома изношенные запчасти к самосвалам, придавали старым деталям вид нового товара и продавали. По заключению специалистов, восстановленные запчасти не выдерживают расчетные нагрузки. Их использование могло привести к серьезным рискам, в том числе для жизни людей. Подпольное производство ликвидировали.
Сейчас специалисты подсчитывают точный ущерб от деятельности злоумышленников. Не исключено, что он может исчисляться сотнями тысяч рублей.
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