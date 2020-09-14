Прокуратура устанавливает негативные экономические последствия от забастовки работников Беларуськалия. Об этом журналистам рассказал прокурор Минской области Сергей Хмарук. Накануне суд признал забастовку шахтеров, начатую 17 августа, незаконной. Сейчас выясняется размер причиненного ущерба, которое понесло предприятие за время простоя. В соответствии с законодательством участники незаконной забастовки могут быть привлечены к ответственности.



Также в отношении работников, которые участвовали в незаконной забастовке, предусмотрена административная ответственность, если они своими действиями мешали работе других сотрудников. Не исключено и возбуждение уголовных дел, если выяснится, что кто-то принуждал людей участвовать в забастовке путем насилия или через такие угрозы. В прокуратуре отметили: работа по изучению законности отказов работников от выполнения трудовых обязанностей будет продолжена.



