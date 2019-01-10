Процесс по громкому делу о неуплате налогов в крупном размере начинается сегодня в Минске

В суде Заводского района пройдет первое слушание по уголовному делу в отношении минчанина, который обвиняется в том, что помогал уходить от уплаты налогов известному белорусскому бизнесмену. Всего по делу о неуплате налогов одной из международных групп компаний, которая объединяет предприятия различных отраслей, проходили 20 человек, в том числе председатель совета директоров - белорусский предприниматель. О его задержании стало известно еще в 2017 году. Некоторое время топ-менеджер находился под стражей в СИЗО. После выплаты причиненного ущерба его отпустили. Но дело в отношении него не закрыли.