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Проводится проверка по факту ДТП на внутреннем кольце МКАД

Известно, что водитель Volvo в районе первого километра столкнулся с автомобилем Audi, который остановился из-за поломки. Два пассажира легковых авто с травмами госпитализированы. На месте аварии работали инспекторы ГАИ Первомайского района, а также следственно-оперативная группа столичной Госавтоинспекции. От проспекта Независимости в направлении улицы Франциска Скорины было осложнено дорожное движение.

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