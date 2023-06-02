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Проводится проверка по факту ДТП на внутреннем кольце МКАД
Известно, что водитель Volvo в районе первого километра столкнулся с автомобилем Audi, который остановился из-за поломки. Два пассажира легковых авто с травмами госпитализированы. На месте аварии работали инспекторы ГАИ Первомайского района, а также следственно-оперативная группа столичной Госавтоинспекции. От проспекта Независимости в направлении улицы Франциска Скорины было осложнено дорожное движение.
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